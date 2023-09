Za začetek jesenskega Otoka v Ljubljani projekcija filma Marinaleda

Ljubljana, 7. septembra - S projekcijo filma Marinaleda mladega francoskega filmarja, režiserja in kritika Louisa Seguina se drevi v Slovenski kinoteki začenja jesenski Otok v Ljubljani. V septembru in oktobru bo s petimi kinootoškimi projekcijami osvetlil platni Slovenske kinoteke in mestnega kina Kinodvor. Sklenil se bo 8. oktobra v Kinodvoru.