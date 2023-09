Pri 39-letniku našli večjo količino orožja

Izola/Koper, 7. septembra - Izolski policisti so zaradi grožnje z orožjem pri 39-letnem moškem iz okolice Izole opravili hišno preiskavo. Zasegli so mu večjo količino orožja in ga bodo zaradi kaznivega dejanja grožnje z orožjem kazensko ovadili. Ker je dovoljeno orožje hranil v nasprotju s pravili o hrambi orožja, bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek.