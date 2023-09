Ustavno sodišče danes o pobudah za oceno ustavnosti uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 7. septembra - Ustavno sodišče bo na danes obravnavalo tudi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti delov zakona o kontroli cen in uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih ločeno vložile zavarovalnice Generali, Triglav in Vzajemna, je razvidno iz potrjenega dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča.