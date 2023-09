Voznica po štajerski avtocesti s 192 kilometri na uro

Šentjur, 7. septembra - Celjski prometni policisti so v sredo med izvajanjem meritev hitrosti na štajerski avtocesti ustavili prehitro voznico. Na odseku zunaj naselja Pletovarje iz smeri Tepanja proti Celju, kjer je omejitev hitrosti 100 kilometrov na uro, je vozila s hitrostjo 192 kilometrov na uro. Izrekli so ji globo 1200 evrov in 9 kazenskih točk, so sporočili.