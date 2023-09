Ministrstvo pozvalo k oddaji vlog za oceno škode v kmetijski proizvodnji

Ljubljana, 7. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kmetijska gospodarstva, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, ki so utrpela škodo v avgustovskih poplavah in plazovih, pozvalo k oddaji obrazca za popis škode v primarni kmetijski proizvodnji. Rok za posredovanje obrazca je 21. september, so danes sporočili.