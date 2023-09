Ljubljanska borza dopoldne v zelenem

Ljubljana, 7. septembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne potekalo v pozitivnem vzdušju. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,38 odstotka, med blue chipi pa so najbolj, za dva odstotka ali več, porasle delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Najbolj prometne so vnovič delnice Krke, ki rastejo po okoli enoodstotni stopnji.