V drugem četrtletju manj opravljenih delovnih ur

Ljubljana, 7. septembra - Zaposlene osebe, ki so prejele plačo ali nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, so v letošnjem drugem četrtletju opravile 306,2 milijona delovnih ur. To je bilo 3,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na znižanje je vplivalo manjše število delovnih dni in predvsem več dopustov, je danes sporočil statistični urad.