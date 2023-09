Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 7. septembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja znižali. Na razpoloženje vlagateljev so vplivali podatki o stanju v storitvenem sektorju v ZDA, ki so obudili strahove, da bi lahko ameriška centralna banka znova dvignila obrestne mere. Skrbi pa povzročajo tudi danes objavljeni podatki o izvozu v kitajskem gospodarstvu.