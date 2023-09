V središču Ljubljane neznanca oropala moškega in žensko

Ljubljana, 7. septembra - V središču Ljubljane je v sredo okoli 17. ure do moškega pristopil neznanec in ga ogovoril, nato pa ga s sprejem poškropil po očeh. Ob tem mu je ukradel torbico, v kateri je imel mobilni telefon, denar in ključe. Okoli 19.30 pa je neznanec pristopil do ženske, jo potisnil na tla in ji strgal verižico. Oba storilca policisti še iščejo, so sporočili.