V Pokrajinskem muzeju Celje občasna razstava Prevzeto v zaščito

Celje, 7. septembra - V Pokrajinskem muzeju Celje bodo drevi odprli občasno razstavo Prevzeto v zaščito. Na razstavi bo na ogled zbirka predmetov iz Azije in Južne Amerike, ki je kot samostojna zbirka nastala ob urejanju in popisu inventarja leta 1964. Ob popisu pa so bili predmeti azijske in južnoameriške provenience zbrani in izločeni iz gradiva.