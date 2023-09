Rusija z droni znova napadla ukrajinsko pristanišče Izmail

Odesa/Rostov, 7. septembra - Ruski brezpilotni letalniki so že četrtič v petih dneh napadli okrožje ukrajinskega pristaniškega mesta Izmail na reki Donavi ter poškodovali tamkajšnje civilne objekte in pristaniško infrastrukturo, je danes sporočil guverner odeške regije Oleg Kiper. Rusija naj bi medtem dva drona sestrelila nad Rostovom na Donu in enega nad moskovskim okrožjem.