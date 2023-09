Objavljen razpis za generalnega direktorja direktorata za vode

Ljubljana, 7. septembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo razpis za generalnega direktorja direktorata za vode na ministrstvu. Kandidat bo nasledil Bojana Dejaka, ki ga je vlada s tega položaja razrešila v začetku junija. Zainteresirani se lahko na razpis prijavijo do vključno 29. septembra, so danes sporočili z ministrstva.