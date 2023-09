Azijske borze v rdečem

Tokio, 7. septembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes znižali in sledili sredinemu padcu na Wall Streetu. Vlagatelje skrbi, da bi lahko ameriška centralna banka znova zvišala obrestne mere, potem ko so bili objavljeni nepričakovano dobri podatki o storitvenem sektorju v ZDA. Hkrati skok cen nafte sproža inflacijske bojazni, poroča AFP.