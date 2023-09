Carlos Alcaraz in Madison Keys med štiri v New Yorku

New York, 7. septembra - Španec Carlos Alcaraz in Američanka Madison Keys sta si v noči na četrtek izborila zadnji polfinalni vozovnici na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Branilec lanskega naslova iz Španije je v četrtfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 6:2, 6:4, Američanka pa je bila boljša od Čehinje Markete Vondroušove s 6:1 in 6:4.