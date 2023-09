New York, 6. septembra - Belorusinja Arina Sabalenka, prihodnji ponedeljek prvič v karieri nova številka 1 lestvice WTA, se je danes prebila v polfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V četrtfinalu je zanesljivo s 6:1 in 6:4 premagala Kitajko Zheng Qinwen.