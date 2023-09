V Londonu obsežno iskanje obtoženega terorizma, ki je pobegnil iz zapora

London, 6. septembra - V Londonu so danes sprožili obsežno iskalno akcijo moškega, obtoženega terorizma, ki je pobegnil iz zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. Britanske oblasti so po njegovem pobegu izdale opozorilo za vsa pristanišča in letališča, prebivalce pa posvarile, naj se ubežniku ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma obvestijo policijo.