V ruskem napadu na vzhodu Ukrajine najmanj 17 mrtvih

Kijev/Doneck, 6. septembra - V ruskem raketnem obstreljevanju nakupovalne ulice v središču mesta Kostjantinivka v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 17 ljudi, ranjenih pa najmanj 32, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obsodil, da je namerno napadla civiliste. Napad so obsodili tudi EU, ZN in ZDA.