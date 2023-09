Primorske novice o svetovnem prvenstvu v košarki (7. 9.)

Koper, 6. septembra - Rok Maver v komentarju Od Tokia do Manile piše o slovenski košarkarski reprezentanci, ki je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Manili izgubila s Kanado in tako zaključila letošnji boj za medaljo. Avtor se sprašuje, v kakšni podobi bo Slovenija prihodnje poletje lovila olimpijsko vozovnico, in meni, da se do poletja lahko zgodi še marsikaj.