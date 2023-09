Mirovni inštitut v pregledu lanskega leta opozoril na pomembnost neodvisnosti medijev in upora avtoritarnim politikam

Ljubljana, 6. septembra - Na Mirovnem inštitutu so objavili pregled njihovega dela v letu 2022. V njem so izvedli 36 projektov ter raziskovalni program Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja. Prizadevali pa so si za pozitivne spremembe v družbi, sprejemanje strokovno podprtih politik ter raziskovali probleme nazadovanja demokracije in krize medijev.