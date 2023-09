Beltinci dobili zaostalo tekmo drugega kroga proti Sežani

Sežana, 6. septembra - Nogometaši Beltincev Klima Tratnjek so v zaostali tekmi 2. kroga 2. slovenske nogometne lige v gosteh ugnali sežanski Tabor z 2:1. Tekmo sta sicer ekipi začeli igrati 29. avgusta, a je bil dvoboj takrat zaradi dežja prekinjen. Gostje so takrat vodili s 3:0, danes pa so bili vnovič boljši in domov odnesli nove tri točke.