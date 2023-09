Uefa in Eca podpisala sporazum za okrepitev evropskega nogometa

Nyon, 6. septembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) in Združenje evropskih nogometnih klubov (Eca) sta danes podpisala obnovljeni memorandum o soglasju, ki podaljšuje njuno sodelovanje do leta 2030. Bistvo sporazuma je popolna zavezanost krepitvi temeljnih načel evropske nogometne piramide, za katero se zavzemajo navijači po vsej Evropi, so danes zapisali pri Uefi.