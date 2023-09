Vzpon na Laguno Negro Herradi, med favoriti zatišje

Zaragoza, 6. septembra - Španec Jesus Herrada (Cofidis) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji. Na 163,2 km dolgi trasi od Lerme do Lagune Negre je bil najboljši iz številčne ubežne skupine. Slovenski as Primož Roglič je etapo končal v času skupine glavnih favoritov in v skupnem seštevku ostaja na četrtem mestu.