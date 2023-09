Ciklon na jugu Brazilije zahteval najmanj 28 življenj

Porto Alegre, 6. septembra - Nalivi in vetrovi, ki jih je v ponedeljek na jugu Brazilije povzročil ciklon, so zahtevali najmanj 28 smrtnih žrtev, so v torek sporočile oblasti v zvezni državi Rio Grande do Sul ter prebivalce posvarile pred nadaljnjimi poplavami in zemeljskimi plazovi. Skoraj 6000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, poročajo tuje tiskovne agencije.