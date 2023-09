Orkan Idalia mehiške plamence odnesel tudi do zvezne države Ohio

Columbus/Miami, 6. septembra - Orkan Idalia, ki je prejšnji teden z obilnimi padavinami in vetrom s hitrostjo do 200 kilometrov divjal nad Kubo, ob obali mehiškega zaliva in nad Florido, je mehiške plamence domnevno odnesel celo do zvezne države Ohio. Ornitologi domnevajo, da je Idalia jato plamencev zajela, ko je ta letela med mehiškim polotokom Jukatan in Kubo.