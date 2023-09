Ljubljanska borza: Delnice Krke pridobile skoraj tri odstotke

Ljubljana, 6. septembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 0,79 odstotka. K tej rasti so največ prispevale delnice Krke, katerih tečaj se je zvišal za 2,86 odstotka. Podražile so se le še delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav. Borzni posredniki so sklenili za 1,7 milijona evrov poslov, od tega tri četrtine z delnicami Krke in NLB.