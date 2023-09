V Portorožu o načinih ponovne uporabe industrijskih odpadkov

Portorož, 6. septembra - V Portorožu se je danes začela konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo - TBMCE 2023. Kot je pojasnil predsednik konference Zdravko Kravanja, so med približno 150 udeleženci uravnoteženo zastopani predstavniki znanosti, gospodarstva in države, razpravljajo pa o tem, kako industrijske odpadke ponovno uporabiti kot surovine.