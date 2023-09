Nova sezona Slovenskega mladinskega gledališča na temo ljubezni in teh stvari

Ljubljana, 6. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču bodo v novi, 68. sezoni, ki so jo poimenovali Sezona ljubezni in teh stvari, naslovili fenomen ljubezni in anatomijo sovraštva do drugačnih ljubezni. Dialektiko ljubezni bodo poskušali soočiti tudi z dialektiko moči. Sezono bo oktobra uvedla drama Tonyja Kushnerja Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac.