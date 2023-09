V Lačji vasi pri Nazarjah in Stahovici pri Kamniku odprtje montažnih mostov

Nazarje/Kamnik/Gornji Grad, 7. septembra - V Lačji vasi pri Nazarjah in Stahovici pri Kamniku bodo danes odprli montažna mostova. Odprtja mostu čez Dreto v Lačji vasi se bosta udeležili delegaciji slovenske in hrvaške civilne zaščite. Ob sprostitvi prometa čez začasni most v Stahovici pa bo priložnostni nagovor imela infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.