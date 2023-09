Lutkovno gledališče Ljubljana v novo sezono z glasbeno predstavo Polna luna

Ljubljana, 7. septembra - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) bo ob 17. uri na Šentjakobskem odru izvedlo prvo premiero v novi sezoni. Na oder so postavili glasbeno predstavo Polna luna režiserja in koreografa Sebastjana Stariča. Predstava popelje v poetični svet sanj in igrivih nočnih iluzij, ki se zgodijo "speči" štiričlanski družini pod taktirko nagajive (polne) Lune.