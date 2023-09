Perutnina Ptuj lani z nadaljnjo rastjo in skoraj polovico višjim dobičkom

Ptuj, 6. septembra - Skupina Perutnina Ptuj je lani beležila 441 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj 30 odstotkov več kot leto prej. Skupaj so proizvedli in prodali več kot 121.000 ton mesa in izdelkov, kar predstavlja osemodstotno rast, leto pa zaključili s dobrimi 45 milijoni evrov čistega dobička, kar je skoraj polovico več kot leta 2020.