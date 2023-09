Ljubljanska glasbena mladina vstopila v svojo 59. sezono

Ljubljana, 6. septembra - Društvo Glasbena mladina ljubljanska je vstopilo v svojo 59. sezono. Tudi v letošnji bodo v različnih ciklih nastopili številni mladi glasbeniki. Po tradiciji so jo odprle Jesenske serenade, niz štirih tematsko zaokroženih koncertov, ki sežejo od Ljubljane in okolice prek Vipavske doline in Krasa do Dravograda.