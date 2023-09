Inštitut Ifw poslabšal gospodarsko napoved za Nemčijo

Kiel, 6. septembra - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo po najnovejši napovedi nemškega inštituta za gospodarske raziskave Ifw letos skrčil za 0,5 odstotka, in ne za 0,3 odstotka, kot so predvideli v spomladanski napovedi. Poslabšali so tudi napoved za prihodnje leto, ko pričakujejo 1,3-, in ne 1,8-odstotno rast BDP. Bolj optimistične so napovedi glede inflacije.