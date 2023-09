Ob 70-letnici Čebelice sedem čebelic in antologija Jelke Godec Schmidt

Ljubljana, 6. septembra - Pri Mladinski knjigi so letošnjo 70-letnico Čebelice, ki velja za eno najstarejših književnih zbirk in prvo slikaniško v Sloveniji, med drugim počastili z izdajo sedmih slikanic - tremi novimi in štirimi ponatisi klasičnih čebelic. Obenem so predstavili še prvo avtorsko antologijo Jelke Godec Schmidt z naslovom Jumpajdija, Jumpajda!