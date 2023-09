V Galeriji Murska Sobota Logarjeva razstava Črne slike in Davidovi vrtovi

Murska Sobota, 7. septembra - V Galeriji Murska Sobota bodo ob 18. uri odprli razstavo Lojzeta Logarja z naslovom Črne slike in Davidovi vrtovi. Gre za ponovitev razstave, ki so jo v tej galeriji pripravili že pred leti, a je zaradi zaprtja galerij ob takratni pandemiji javnost ni videla. Kustosinja razstave je Irma Brodnjak Firbas, razstava pa bo na ogled do 3. novembra.