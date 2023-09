Po svetu narašča število bolnikov z rakom, mlajših od 50 let

Pariz, 6. septembra - V zadnjih treh desetletjih se je po vsem svetu povečalo število ljudi, mlajših od 50 let, pri katerih so diagnosticirali raka, kaže danes objavljena študija v onkološkem zborniku BMJ. Število bolnikov z rakom v starostni skupini od 14 do 49 let se je od leta 1990 povečalo za skoraj 80 odstotkov, razlogi za to pa niso povsem jasni.