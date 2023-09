Nemci po razburljivem boju tesno ugnali Latvijo za polfinale SP

Manila, 6. septembra - Košarkarska reprezentanca Nemčije je tretji polfinalist svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Nemci so v četrtfinalu danes v Manili premagali Latvijo z 81:79 (13:16, 36:34, 62:59). V zadnjem četrtfinalu se bosta ob 14.30 pomerili Slovenija in Kanada.