Ljubljana, 6. septembra - Predsednik vlade Robert Golob bo danes ob 15. uri sprejel predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića. Zbor za medije bo ob 14.40 pri vhodu pred belimi železnimi vrati Kabineta predsednika vlade na Gregorčičevi ulici 25 (in ne na sedežu vlade v veliki dvorani na Prešernovi 8, kot so sporočili sprva), so sporočili iz kabineta.