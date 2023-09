Otroka peljal v vrtec v doma narejenem priklopniku mopeda

Maribor, 6. septembra - Policisti so davi pred enim izmed vrtcev na območju Ormoža ustavili 47-letnega voznika mopeda, ki je imel na moped priklopljen lahki priklopnik domače izdelave in v njem otroka. Voznik si je s tem prislužil plačilni nalog in prepoved nadaljnje vožnje, policisti pa ob tem ponovno pozivajo ljudi, da poskrbijo za ustrezno varnost otrok med prevozi.