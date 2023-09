Pogrešan 40-letni Jernej Pirih iz Maribora

Maribor, 6. septembra - Od ponedeljka pogrešajo 40-letnega Jerneja Piriha iz Maribora, ki so ga nazadnje videli tega dne okoli 13. ure na Plečnikovi ulici 4 v Mariboru. Pogrešani je visok okoli 178 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in je brez las. Oblečen je v črno majico z dolgimi rokavi in trenirko, obute ima črne športne copate, so sporočili s policije.