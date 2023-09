Današnji svetovni dan preprečevanja samomora z geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji

Ljubljana, 10. septembra - Današnji svetovni dan preprečevanja samomora letos že tretjič zapored poteka pod geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji. Geslo je usmerjeno v povečanje zaupanja ter zavedanja vsakega izmed nas, da lahko tudi naša dejanja, ne glede na to, kako majhna ali velika so, pri nekom, ki se spopada s stisko, obudijo upanje in rešijo življenje.