Na številki 114 že na voljo za vprašanja po poplavah

Ljubljana, 6. septembra - Na telefonski številki 114 je danes že mogoče postaviti vprašanje, povezano z odpravljanjem posledic avgustovske ujme, ki je ob poplavah in plazovih poškodovala številne zasebne in javne objekte, vodotoke, ceste ... Andrej Šter, ki klicni center vodi, in premier Robert Golob sta danes dejala, da je center namenjen pomoči ljudem.