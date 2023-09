Kmetijsko ministrstvo s pojasnili za uveljavljanje višje sile

Ljubljana, 6. septembra - Kmetijsko ministrstvo je pripravilo navodila za uveljavljanje višje sile od začetka leta do septembra. Agencija za kmetijske trge bo, kot so pojasnili, po uradni dolžnosti začela postopek obravnave primera višje sile, ko ga bo lahko zaznala, v drugih primerih pa bo nosilec kmetijskega gospodarstva lahko sam podal pojasnila in morebitna dokazila.