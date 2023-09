V Mestni galeriji Ljubljana pregledna razstava Jurija Kalana

Ljubljana, 7. septembra - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli pregledno razstavo Jurija Kalana. Izbor del je usmerjen v predstavitev slik, risb in "skulptoslik" oz. pastirskih rezbarij, kot jih avtor poimenuje. Na ogled bodo vse bistvene motivno-vsebinske in formalno oblikovne značilnosti in pomembne linije, ki utrjujejo in poudarjajo Kalanovo likovno poetiko.