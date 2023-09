V Ribnici začetek širitve industrijske cone Lepovče

Ribnica, 6. septembra - V občini Ribnica so spomladi 2021 odprli novo industrijsko cono Ugar, ker pa je povpraševanje podjetij po zemljiščih veliko, so se odločili razširiti tudi industrijsko cono Lepovče. Pogodbo o tem sta danes v prostorih občine podpisala župan Samo Pogorelc in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek.