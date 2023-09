V Mariboru po treh letih zgrajena limbuška obvoznica

Maribor, 12. septembra - V Mariboru so danes za promet odprli novo zgrajeno cesto, znano kot podaljšek Ceste proletarskih brigad proti Limbušu oziroma limbuška obvoznica. Slaba dva kilometra dolgo cesto so začeli graditi pred dobrimi tremi leti in predstavlja novo mestno vpadnico iz smeri Ruš, s čimer naj bi se prometno razbremenilo stanovanjske soseske na Studencih.