Indeks Ljubljanske borze dopoldne brez sprememb

Ljubljana, 6. septembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi danes večinoma ostajajo na torkovih ravneh, za zdaj so se ob zelo skromnem prometu podražile le delnice Cinkarne Celje in Luke Koper, pocenile pa delnice Petrola. Indeks SBI TOP se do 11.30 ni spremenil. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah Krke, katerih tečaj prav tako ostaja nespremenjen.