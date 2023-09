Znani nominiranci za pesniško nagrado Fanny Haussmann 2023

Žalec, 6. septembra - Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je že šesto leto zapored razpisal pesniško nagrado Fanny Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici. Žirija je letos za nagrado nominirala tri avtorice in dva avtorja - Meto Kušar, Ano Kumperger, Tatjano Pregl Kobe, Roberta Simoniška in Toma Vebra.