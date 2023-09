V organizacijah za zaščito živali kritični do izključitve iz razprave na odboru DZ

Ljubljana, 6. septembra - V 13 organizacijah in društvih za zaščito živali so pred četrtkovo sejo odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo obravnaval predlog novele zakona o zaščiti živali, izrazili razočaranje, da bo iz razprave v DZ izključen velik del njihovih predstavnikov. Kot so opozorili, gre za posameznike, ki predstavljajo del glasu živalskih bitij.