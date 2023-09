Vlada povišala izhodiščno vrednost projekta prenove prostorov Doma Češnja

Ljubljana, 6. septembra - Vlada je v torek na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v načrtu razvojnih programov za naslednja tri leta spremenila vrednost projekta prenove prostorov Doma Češnja za izvajanje socialnovarstvenega programa za otroke in mladostnike. Ocenjena vrednost investicije znaša 883.355,61 evra, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.