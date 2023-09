Nekdanjemu vodji Ponosnih fantov 22 let zapora za napad na ameriški kongres

Washington, 6. septembra - Ameriško sodišče je v torek Enriqueja Tarria, nekdanjega vodjo skrajno desne skupine Ponosni fantje, obsodilo na 22 let zapora zaradi njegove vloge v napadu na kongres januarja 2021. Tožilstvo je sicer sprva zahtevalo 33 let zapora. Kljub temu je to najvišja kazen, izrečena v povezavi z napadom privržencev bivšega predsednika Donalda Trumpa.